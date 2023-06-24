ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.