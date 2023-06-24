لقى عريس مصرعه بعد زفافه حرقا في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر بصعق كهربائي .

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب في العقد الثالث من عمره بصعق كهربائي، تم تحويله إلى مركز الحروق، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من دخوله نتيجة إصابته بحروق شديده في جميع أنحاء جسده.

وأكدت التحريات، إن المتوفى تم زفافه منذ 7 أيام وأثناء قيامه بتركيب «طبق دش» أعلى سطح منزل الزوجية، أصيب بصعق كهربائى تسبب في اشتعال النيران وإصابته بحروق متفرقة بجسده، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفي.