لقى عريس مصرعه بعد زفافه حرقا في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر بصعق كهربائي .
وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب في العقد الثالث من عمره بصعق كهربائي، تم تحويله إلى مركز الحروق، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من دخوله نتيجة إصابته بحروق شديده في جميع أنحاء جسده.
وأكدت التحريات، إن المتوفى تم زفافه منذ 7 أيام وأثناء قيامه بتركيب «طبق دش» أعلى سطح منزل الزوجية، أصيب بصعق كهربائى تسبب في اشتعال النيران وإصابته بحروق متفرقة بجسده، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفي.
كان لهُ دش الخراب فرش التراب ولا حول ولا قوة الله بالله و نسأل الله أن يبدلهُ بدارٍ خيراً من داره و بجنة الخلد منزلهُ و قراره و أن يلهم أهله الصبر و السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون 🤲
لاحول ولاقوة الابالله،نعوذ بالله من سوء الأقدار.
لاحول ولاقوة الابالله