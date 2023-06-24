ألقت شرطة محافظة وادي الدواسر القبض على 6 مواطنينن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي.

وتم ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية،و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.