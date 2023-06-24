ألقت شرطة محافظة وادي الدواسر القبض على 6 مواطنينن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي.
وتم ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية،و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
ألقت شرطة محافظة وادي الدواسر القبض على 6 مواطنينن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي.
وتم ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية،و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
مُروّجين لِلمُخَدّرات و إرهابيّين…
جريمتان مُكتَمِلَتَي الأركان…
…….
و العياذ بالله منهم …
…
🇸🇦