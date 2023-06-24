كشفت تقارير عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

ومع اقتراب رحيل إلكاي غوندوغان وكايل ووكر واحتمال رحيل برناردو سيلفا يريد بيب غوارديولا تعزيز تشكيلة مانشستر سيتي بالتعاقد مع حكيمي، بحسب صحيفة “ماركا”.

وقالت “ماركا أن غوارديولا طلب من مانشستر سيتي التعاقد مع أشرف حكيمي، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026.

وأكدت أن مانشستر سيتي سيدفع بكل سرور رقمًا مرتفعًا للحصول على حكيمي لأنه يعتبره ضروريًا للتشكيلة المثالية التي يصنعها غوارديولا.