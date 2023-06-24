أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن عدد الحجاج القادمين من الخارج حتى يوم أمس الجمعة، والبالغ 1,626,500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وأشارت الجوازات إلى أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1,559,053 حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 240,137 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60,617 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6,830 حاجاً.

وتؤكد المديرية العامة للجوازات، على تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.