لا زال الهلال يسعى لحسم صفقة المدرب القادم خلفا لرامون دياز، حيث ذكرت مصادر أن هناك 3 مدربين على رادار النادي للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غالياتي، أن الأسبوع المقبل يستقر الهلال على مدربه الجديد، قائلا: “هناك 3 مدربين أعطوا الضوء الأخضر لمسؤولي النادي لقيادة أحدهم للفريق، وهم ماسيمليانو أليغري وجولين لوبيتيجي، وفونسيكا”.

وكان أليغري، مدرب يوفنتوس، التقى مسؤولي الهلال في مونت كارلو، حيث قدموا له عرضا لقيادة الفريق لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 30 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 10 ملايين يورو.

فيما يتولى لوبيتيجي الإدارة الفنية لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، منذ شهر نوفمبر الماضي، بينما يتولى باولو فونسيكا، تدريب فريق ليل الفرنسي، وينتهي تعاقده مع الفريق في 2024.