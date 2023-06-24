أعلنت وزارة الطاقة⁩ عن تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للمنافسة على رخص تقديم خدمات غاز البترول السائل للأنشطة، بحيث تنتهي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بدلاً من يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 .

وكانت الطاقة قد حددت الأنشطة المسموحلها بالمنافسة، ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.