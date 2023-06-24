قامت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، بسحل مالك دراجة نارية لإجباره على دفع الجبايات أو مصادرة دراجته التي يعيل من خلالها أسرته.

وتشن عناصر الميليشيات حملات جباية استهدفت جميع التجار والباعة والمحال، وأجبرتهم على التبرع بالأموال أو بالسلع.

وتجبر الميليشيات الحوثية التجار وملاك المحال التجارية وكذلك الباعة المتجولين على العربات ومفترشي الأرصفة؛ على دفع الجباية، وهو ما أجبر الغالبية منهم على الانقطاع عن البيع والمكوث في منازلهم.