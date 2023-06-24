انتقد أليخاندرو كامانو وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف حكيمي، فايزة العماري والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأبدى كامانو استيائه بسبب محاولتها فرض اسمها على الساحة كوكيلة لاعبين، وذلك بسبب كونها والدة لاعب كرة قدم.

وقال كامانو لصحيفة “آس” : “فايزة العماري هي شركة ليس لديها سوى مبابي، وهو لاعب مهم للغاية، لكنها تقوم على علاقة بين الأم والابن وقد رأينا علاقات بين الآباء الذين أصبحوا ممثلين في سوق الانتقالات ؛ أهميتها في السوق صفر ، ليس لديها خبرة ، لا توجد عمليات انتقالات لها ، لا يوجد اقتحام للسوق. لا يمكن تصور أن شخصًا مثل أشرف يمكن أن يكون منفذاً لذلك”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن حكيمي سيغير وكيل أعماله كامانو، لينضم إلى وكالة فايزة والدة الصديق المقرب له في الفريق، مبابي.