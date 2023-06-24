كشف المتحدث باسم الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر.

وأكدت الرئاسة الروسية، أن بوتين يمارس مهامه في ‫الكرملين ويتلقى التقارير الأمنية، في الوقت الذي ذكرت بعض المصادر الإعلامية‏ أن طائرة بوتين الرئاسية أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبرج.

‏في الوقت نفسه، صرح المتحدث دميتري بيسكوف أن بوتين يعمل في الكرملين، قائلا: “الرئيس يعمل من الكرملين”، وذلك ردا على سؤال بشأن معلومات تم تداولها تفيد بأنه غادر موسكو بسبب التمرد.

ووصف الرئيس الروسي ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و”التمرد المسلح” الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة بأنه “طعنة في الظهر”.

يذكر أن طائرة الرئاسة الروسية تتضمن مكتب العمل الرئاسي وصالون فاخر لضيوف الرئيس، وغرفة للاجتماعات، وقاعة رياضية، ومطعم، بار، وغرفة الحمام وغرفة للخدمات الطبية.

ويزود مكتب عمل الرئيس بكل ما هو ضروري لإدارة البلاد والاتصالات الخارجية من أجهزة إلكترونية تم تصنيعها في أحد المصانع الدفاعية في مدينة أومسك الروسية، وتسمح تلك الأجهزة بإرسال وترحيل معلومات مشفرة من أي ارتفاع إلى أية مواقع في العالم.