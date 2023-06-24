روت الفنانة مشاعل قصة معاناتها لمدة 17 عامًا من مرض التصلب اللويحي، موضحةً أن ظهور الأعراض بدأ معها عام 2006م.
وقالت مشاعل: “لما أكون نائمة وأقوم كنت أحس إن مخي كأنه مويه، وما كان فيه توازن عندي، وكانت تأتيني أعراض في بعض مناطق صغيرة من جسمي، بحيث تكون هذه المنطقة لا هي باردة ولا هي حارة وإحساس الألم في مفهوم”.
وأوضحت مشاعل ردة فعلها عندما أخبرها الطبيب بمرضها : “الدكتور قال لي إن أنا مريضة تصلب لويحي، وعلى الفرو رديت عليه : “أنا بموت؟”.
وأكدت مشاعل على دعم زوجها عصام لها مضيفة أن هذا المرض بين لها مد حب زوجها لها ومساندتها .
قصة الفنانة مشاعل مع مرض التَّصلب اللُّويحي و17 عام من الألم ..
القصة الكاملة في هذا التقرير@m_media_2000@Masha3elStar#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/VNdMiIRsU8
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 24, 2023
بعض الناس عندما يبتليهم الله بمرض لا يعترض و يعتبرها منحة و فضل من الله لهُ و من خلالها يتغير تفكيره و يعي مصيره و يعود إلى خالقه طائعٌ بالطاعات و بائعٌ للملذات و هذهِ فرصة منحها الله لها و عليها أن تستغلها بما يرضي الله و نسأل الله لها بالهداية و الشفاء والحمد لله الذي عافانا مما أبتلى بهِ غيرنا وفضلنا على كثيراً ممن خلق تفضيلا 🤲
الله يعطيك طولت العمر ومن يقراء واعلمي ان الله ابتلاك بمرض انه يحبك بالعاميه من حبه ربه بتلاه
والدكاتره اكثرهم مايفهمون ولا يعرفون من الطب والعلم شي يزرعون الخوف في قلوب المرضى المساكين
قبل 30 سنه اجريت عمليه بالمثانه وقال لي الدكتور السوداني انت اذا تزوجت لن تاتيك ذريه واذا تزوجت زوجتك لن تنجب والحمدلله تزوجت زوجتين من الاول 3 اولاد وبنتين ومن الثانيه ولدين وبنتين لاتصدقون الدكاتره والمستشفيات الله اللي يرزق ويحي ويميت والله يشفيك ياختي مشاعل وياعافيك
الله يشفيك ويشفي كل مريض