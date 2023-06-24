روت الفنانة مشاعل قصة معاناتها لمدة 17 عامًا من مرض التصلب اللويحي، موضحةً أن ظهور الأعراض بدأ معها عام 2006م.

وقالت مشاعل: “لما أكون نائمة وأقوم كنت أحس إن مخي كأنه مويه، وما كان فيه توازن عندي، وكانت تأتيني أعراض في بعض مناطق صغيرة من جسمي، بحيث تكون هذه المنطقة لا هي باردة ولا هي حارة وإحساس الألم في مفهوم”.

وأوضحت مشاعل ردة فعلها عندما أخبرها الطبيب بمرضها : “الدكتور قال لي إن أنا مريضة تصلب لويحي، وعلى الفرو رديت عليه : “أنا بموت؟”.

وأكدت مشاعل على دعم زوجها عصام لها مضيفة أن هذا المرض بين لها مد حب زوجها لها ومساندتها .