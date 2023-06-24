أكد الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أن عدم الاستقرار الذي تشهده روسيا سيؤدي لزيادة أسعار النفط.

وقال ابن جمعة: “عدم الاستقرار السياسي والأمني في روسيا سيؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط، على أن روسيا أكبر ثالث منتج للنفط في العالم وثاني أكبر مصدر له… وسيكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي”.

وشهدت روسيا تطورات غير متوقعة خلال الساعات الماضية، بعد إعلان قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين التمرد العسكري على الجيش الروسي.

وسيطرت قوات مجموعة فاغنر على مدينة روستوف، المتاخمة لأوكرانيا، في الجنوب الروسي، معلنة السيطرة على المقار العسكرية فيها من ضمنها المطار، كما تقدمت نحو منطقة ليبيتسك المتاخمة للعاصمة، غرب البلاد، لتصبح على بعد 460 كيلومترًا من موسكو.