كشفت مصادر عن دخول مسؤولي نادي النصر في مفاوضات لمعرفة إمكانية ضم أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده مع أتلتيكو.

وقال الصحفي الفرنسي سانتي أونا، اليوم السبت، عبر حسابه على تويتر، إن “مسؤولي النصر السعودي التقوا بممثلي غريزمان لأجل انتقال محتمل، حيث تبلغ قيمة كسر عقد اللاعب الفرنسي 25 مليون يورو”.

يذكر أن غريزمان شارك في إجمالي 48 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 19 أخرى.