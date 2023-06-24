نجح فريق طبي من مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة شخص، وصل في حالة حرجة إثر سقوطه من الدور العلوي على مجموعة من الأسياخ.

واخترق سيخ حديدي جسد الشخص الأربعيني، في جهة البطن وخروجه من الجانب الآخر لتجويف البطن، وذلك في أحد المباني السكنية بمكة المكرمة.

وأوضحت رئيسة الفريق الطبي استشارية جراحة عامة وجراحة القولون والمستقيم، أنه تم تكوين فريق طبي، وتم استقبال الحالة على الفور ونقلها إلى غرفة العمليات وعمل جميع التدخلات الجراحية التي تستدعيها حالة المريض.

وتم استخراج السيخ من جسد المريض وتم تنويمه بالعناية المركزة، وخرج المريض بصحة جيدة.