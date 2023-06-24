كشفت تقارير إيطالية ، أن جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لفالنسيا الإسباني، يقترب من دوري روشن.

وتلقى جاتوزو عروضاً من أكثر من نادي سعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس الإيطالية.

ويناقش خورخي مينديز وكيل أعمال جاتوزو العروض المقدمة له خلال الفترة الماضية من دوري روشن، ومن المتوقع اختيار النادي الذي سيدربه خلال الساعات القادمة.

وأشار التقرير إلى أن جاتوزو قريبًا للغاية من تولي أحد الأندية السعودية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة في حال التوصل لاتفاق.