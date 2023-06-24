نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، مقطع مصور تظهر فيه على أنغام أغنية “خليك فولاذي” للفنان تامر حسني التي جاءت ضمن أحداث فيلمهما “مش أنا” الذي تبرأت منه الممثلة في العام الذي طرح فيه .

وكان فيلم “مش أنا” العمل الأخير لحلا شيحة، حيث جرى عرضه بعد فترة وجيزة من ارتباطها بالداعية معز مسعود، لتعلن تبرؤها منه وتوجه رسالة قاسية لتامر حسني بعد طرحه فيديو كليب الأغنية الرسمية للفيلم “بحبك” التي تضمنت مشاهد رومانسية بينهما.

وأثار الفيديو الذي نشرته حلا شيحة انتقاد الجمهور لها فمنهم من قال : ” مش دا الفليم الي عملتي عليه حوار والمشاهد وأيام مفترجة وحوار كبير كدا راجعة تاني والله انتي تمثيلك بقي فااشل” .

فيما قال آخر : ” الايام المفترجة انقرضت؟؟?؟؟؟ ” إشارة إلى تصريحها السابق بأنه لا يجوز عرض هذه المشاهد في رمضان أو 10 ذي حجة.