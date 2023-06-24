سخر جندي أوكراني من انقلاب قوات فاغنر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطورات الأوضاع في روسيا.

وظهر الجندي الأوكراني خلال تواجده في الجبهة، يتابع محاولة الانقلاب في روسيا بينما يتناول الفشار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعتبر اليوم السبت، أن تمرد قوات فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة “فاغنر” العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية في أعقاب إعلان المجموعة، التمرد على قيادة الجيش.