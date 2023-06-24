تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

وأوضحت المكافحة أنه ضُبِطَ بحوزة المواطن أسلحةٌ ناريةٌ وذخيرةٌ حيَّةٌ ومبلغٌ ماليٌّ.