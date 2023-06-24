سلط تقرير الضوء على قصة سيِّدات سعوديّات من ذوي الاحتياجات الخاصَّة يعملن في القلب النَّابض لأحد المصانع.
وقالت إحدى العاملات بالمصنع : ” أعاني من ضعف في الأطراف السفلية وصعوبة في المشي ، وأعمل في هذه الشركة منذ 2016 ووجدت هذا المكان مناسب جدا لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث رأيت أن هنا تكيف وشيء مهيأ لنا من حيث الراحة النفسية والاحترام المتبادل بيننا ولم أشعر في يوم من الأيام أنني معاقة فالإعاقة هي إعاقة الفكر وليس الجسد .
وأوضح التقرير أبرز احتياجات موظفات ذوي الاحتياجات الخاصة ، فهن يحتجن إلى مراعاة المرافق العامة والحوائج والظروف النفسية والاجتماعية .
ويتمتع المصنع بأخصائية صم وبكم التي قالت أنها تتواصل مع الموظفات بلغة الإشارة ولغة الشفايف .
قصة سيِّدات سعوديّات من ذوي الاحتياجات الخاصَّة
يعملن في القلب النَّابض لأحد المصانع..
القصة الكاملة في هذا التقرير@m_media_2000#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/xw1We7Mm2U
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 24, 2023
وفقهن الله