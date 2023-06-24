سلط تقرير الضوء على قصة سيِّدات سعوديّات من ذوي الاحتياجات الخاصَّة يعملن في القلب النَّابض لأحد المصانع.

وقالت إحدى العاملات بالمصنع : ” أعاني من ضعف في الأطراف السفلية وصعوبة في المشي ، وأعمل في هذه الشركة منذ 2016 ووجدت هذا المكان مناسب جدا لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث رأيت أن هنا تكيف وشيء مهيأ لنا من حيث الراحة النفسية والاحترام المتبادل بيننا ولم أشعر في يوم من الأيام أنني معاقة فالإعاقة هي إعاقة الفكر وليس الجسد .

وأوضح التقرير أبرز احتياجات موظفات ذوي الاحتياجات الخاصة ، فهن يحتجن إلى مراعاة المرافق العامة والحوائج والظروف النفسية والاجتماعية .

ويتمتع المصنع بأخصائية صم وبكم التي قالت أنها تتواصل مع الموظفات بلغة الإشارة ولغة الشفايف .