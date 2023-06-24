كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين د.خالد النمر عن مدى صحة وضع الثلج على رأس المصاب بضربة شمس طريقة مؤكداً أنها طريقة قديمة جدا.

وقال النمر أن أهم شيء تبريد المريض بالهواء أو الماء الباردة ، مشيراً إلى أن المريض بضربة الشمس تنقبض لديه الأوعية الدموية .

وتابع أنه في حال وضع ثلج لا ينتقل الدم لتلك الأطراف ما يحول دون انخفاض درجات الحرارة .