كشفت مصادر أن تمويل صفقات الأندية تم بصورة مباشرة من برنامج الاستقطاب الذي تقوده رابطة دوري المحترفين السعودي.

وقالت المصادر أنه : “لا صحة لما يتم تداوله حول تمويل الأندية لأي صفقة” بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف: “كل الصفقات التي تم الإعلان عنها على مدى الأسابيع الماضية جاء تمويلها من قبل برنامج الاستقطاب”.

وأتم: “مفاوضات اللاعبين تتم بالتنسيق بين الرابطة والرؤساء التنفيذيين في الأندية الأربعة”، في إشارة إلى الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

يذكر أن شائعات انتشرت حول مصادر تمويل هذه الصفقات، حيث خرجت تقارير تزعم أن شراء بعض اللاعبين من قبل الأندية الكبرى تم بتمويل من شخصيات داعمة لهذه الأندية.