قدمت خبيرة التغذية ميساء مراد، عدة نصائح فعالة للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف.
وقالت مراد: “ترطيب الجسم داخليا وخارجيا، وأكيد الغذاء هو المؤثر على بشرتنا وجسمنا، وأهم عنصر بترطيب جسمنا هو الماء لازم نشرب بين 2-3 لتر من الماء يوميا”.
وأَضافت: “بالإضافة للخضراوات والفواكه وماء جوز الهند غني و مفيد جدا بدون سكر، وممكن إضافة الفاكهة للماء كمنكهات طبيعية لمن لا يحبون شرب الماء، بالإضافة لاختيار العصائر المحضرة بالمنزل وبسكر قليل”.
وبخصوص الأطعمة التي تضر بالبشرة، قالت: “الكفايين يجب الاكتفاء بفنجانين من القهوة أو الشاي في اليوم والابتعاد عن مشروبات الطاقة، والنسب العالية من الملح ومن السكريات والأطعمة الجاهزة والمخللات”.
خبيرة التغذية ميساء مراد تقدم نصائح فعالة للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف
المزيد في هذا اللقاء#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/N46EGMSMhz
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 24, 2023
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