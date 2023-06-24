قدمت خبيرة التغذية ميساء مراد، عدة نصائح فعالة للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف.

وقالت مراد: “ترطيب الجسم داخليا وخارجيا، وأكيد الغذاء هو المؤثر على بشرتنا وجسمنا، وأهم عنصر بترطيب جسمنا هو الماء لازم نشرب بين 2-3 لتر من الماء يوميا”.

وأَضافت: “بالإضافة للخضراوات والفواكه وماء جوز الهند غني و مفيد جدا بدون سكر، وممكن إضافة الفاكهة للماء كمنكهات طبيعية لمن لا يحبون شرب الماء، بالإضافة لاختيار العصائر المحضرة بالمنزل وبسكر قليل”.

وبخصوص الأطعمة التي تضر بالبشرة، قالت: “الكفايين يجب الاكتفاء بفنجانين من القهوة أو الشاي في اليوم والابتعاد عن مشروبات الطاقة، والنسب العالية من الملح ومن السكريات والأطعمة الجاهزة والمخللات”.