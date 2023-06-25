قررت إدارة نادي الهلال عدم إجراء تدريبات للفريق الأول لكرة القدم في الرياض قبل المغادرة إلى النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت مصادر أن فهد بن نافل رئيس مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، سيجتمع مع لاعبي الفريق. وستكون الأيام الثلاثة الأولى للفحوصات الطبية فقط، على أن تكون البداية الفعلية في النمسا، بحسب الرياضية

ومن ناحية أخرى يلتحق الدولي البرتغالي روبين نيفيز بتدريبات فريقه الجديد، الذي وقَّع معه لـ 3 مواسم قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، في المعسكر الخارجي، في حين سيغادر السنغالي كاليدو كوليبالي، بعد اقترابه من التوقيع الرسمي، مع البعثة الزرقاء من الرياض .