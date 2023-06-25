يشارك الإيفواري جيسلان كونان، الظهير الأيسر لفريق النصر الأول لكرة القدم، بمعسكر فريقه المقبل في البرتغال، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأفاد مصادر أن التوجه المبدئي داخل أسوار نادي النصر يسير إلى استمرار اللاعب الذي تبقى في عقده موسمان، لكن ذلك يعتمد بشكل نهائي على مقدرة الأصفر على التعاقد مع ظهير أيسر سعودي خلال السوق الصيفية، التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل، بحسب الرياضية.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر رسمي في إدارة نادي الوحدة أن النصر لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع إسلام هوساوي، الظهير الأيسر للفريق الأول.