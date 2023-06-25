أبدى حاج موريتاني يدعى محمد يحيى فرحته الشديدة بقدومه إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج.

وأوضح الحاج محمد يحيى، لقناة الإخبارية: “أول ما اقتربت من الكعبة كأنه رُبط على لساني.. هي الآن أمامي ولا تبعد عني سوى بضعة أمتار”.

وتابع محمد يحيى “مشاعر لا توصف، وأنا هنا في مكة المكرمة، ولا أصدق أنني فعلا هنا في أطهر البقاع أمام الكعبة المشرفة”.