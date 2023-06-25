ضبطت أمانة الطائف، ممثلة بـ”بلدية شرق الفرعية”شاحنتَيْن من نوع “قلاب” بحي الحلقة الشرقية، أثناء رمي وتفريغ مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء بالحي، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

وتبين أن سائقَي الشاحنتَين مقيمان، وجرى حجزها، وإعداد محضر بذلك، وتسليم المخالفَين للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهما وفق الأنظمة والتعليمات.

وسيتم تطبيق العقوبات الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفَين، وإلزامهما بإزالة المخلفات، وتنظيف الموقع بالكامل.