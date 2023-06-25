تتمتع أسواق المواشي في المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام بوفرة الماشية وعروض الباعة وتجار المواشي لمختلف أنواع الماشية بأسعار تنافسية، وذلك بحسب الوزن والصنف وعمر الماشية.

كما تشهد الأسواق بالشرقية إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشراء الأضاحي, وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتراوحت أسعار الأضاحي للماشية “النعيمي” ما بين 1300 ريال إلى 2500 ريال، والماشية “البربري” من 800 ريال إلى 1000 ريال، فيما وصلت أسعار “السواكني” من 1300 إلى 1800 ريال، والماشية “الروماني” ما بين 1200 ريال إلى 1400 ريال.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة سمحت باستيراد المواشي من ثمان دول متمثلة في جنوب أفريقيا، إثيوبيا، إرتيريا، الأردن، تركيا، البرازيل، تايلند، أذربيجان، ما أسهم في وفرة الماشية وتنوعها وخلق أسعار تنافسية لأسواق الماشية في مدن ومحافظات المملكة.