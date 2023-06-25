يتسم عالم السيارات الخارقة بالعديد من المحركات النفاثة فائقة السرعة، ويعتبر لقب أسرع سيارة على مستوى العالم متغيرًا نسبياً ويشهد تحديثاً مستمراً، حيث تختلف المعايير والأرقام نظراً للتنافس الشرس بين العلامات.

وأفادت أسبارك بأن البومة رباعية المحركات التي تبلغ قوتها 1980 حصانًا، بواسطة 4 محركات كهربائية موزعة على العجلات الأربعة، .

ولفتت أيضًا أنها تمتلك عزم دوران يصل إلى 1475 رطلاً، قادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.72 ثانية فقط ، وهي أسرع من طراز تسلا Model S Plaid و ريماك ريفيرا.

وزودت ببطارية ليثيوم ايون من نوع 64kWh، تبلغ سعتها 64 كيلو وات تستطيع السيارة من خلالها قطع مسافة 450 كيلومترًا وفقاً لمقياس NEDC.

كما تتميز السيارة من الداخل بمواصفات حديثة وأنيقة بسبب امتلاكها كاميرات مراقبة مدموجة في المرايات الجانبية وأربع شاشات داخلية تعمل اثنان منها على عرض ما تصوره الكاميرات.

ويُشار إلى أن أسبارك أويل تستخدم حزمة بطارية 64 كيلو وات في الساعة للحصول على حوالي 250 ميلاً من نطاق القيادة، ويستغرق إعادة الشحن حوالي 40 دقيقة فقط.

والجدير بالذكر أنه سيتم إنتاج 50 نسخة فقط من السيارة أسبارك أويل، وسيبلغ سعرها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني.