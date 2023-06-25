وصل بعض الحجاج اليوم الأحد، إلى مخيمات مشعر منى استعدادًا لأداء مناسك الحج، وسط رعاية جليلة من خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على أمن الحجاج وسلامهم.

ويشهد مشعر منى استعدادات تامة من جميع الجهات المعنية، التي تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنون من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وخشوع .

وتفقّد الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية للحج اليوم، قوات أمن الحج الأمنية والجهات العسكرية المساندة المشاركة في تأمين الحج هذا العام في المشاعر المقدسة، وتابع الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن، بحسب الإخبارية.