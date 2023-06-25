دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب نيابة الحرم المدني، التي أنشئت بقرار من مجلس النيابة العامة، وتباشر الجرائم الجزائية التي تقع في محيط الحرم المدني ومرافقه.

ويتضمن اختصاصها الحماية العدلية للحرم المدني الشريف وزواره، لاسيما الضمانات المقررة لهم نظاماً، وذلك عبر فرق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل.

جاء ذلك انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات؛ لضمان راحة وطمأنينة وأمن الحرمين الشريفين وزائريهما.