أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيف المتوفرة هي :

1- مدير أصحاب المصلحة.
‏(Stakeholder Manager)
2- أخصائي مشاركة الموظفين ، الاتصالات.
‏(Employee Engagement Specialist, Communication)

3- مدير المشروع.
‏(Project Manager)
4- مدير التخطيط والجدولة.
‏(Manager, Planning & Scheduling (WAS))

5- أخصائي رئيسي ، شراكات الاستكشاف.
‏(Principal Specialist, Exploration Partnerships).

6- مدير إدارة المرافق.
‏(Manager, Facility Management)
7- مهندس مشروع أول.
‏(Senior Project Engineer)
8- أخصائي مكتب خدمات المشاريع.
‏(Senior Specialist, IPS II)

9- أخصائي ، الصحة والسلامة.
‏(Specialist, Health & Safety)
10- مخطط لوجستي رئيسي.
‏(Lead Logistics Planner)
11- منسق بيئي.
‏(Coordinator Environment III)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي من خلال الموقع .

 