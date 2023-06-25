أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيف المتوفرة هي :
1- مدير أصحاب المصلحة.
(Stakeholder Manager)
2- أخصائي مشاركة الموظفين ، الاتصالات.
(Employee Engagement Specialist, Communication)
3- مدير المشروع.
(Project Manager)
4- مدير التخطيط والجدولة.
(Manager, Planning & Scheduling (WAS))
5- أخصائي رئيسي ، شراكات الاستكشاف.
(Principal Specialist, Exploration Partnerships).
6- مدير إدارة المرافق.
(Manager, Facility Management)
7- مهندس مشروع أول.
(Senior Project Engineer)
8- أخصائي مكتب خدمات المشاريع.
(Senior Specialist, IPS II)
9- أخصائي ، الصحة والسلامة.
(Specialist, Health & Safety)
10- مخطط لوجستي رئيسي.
(Lead Logistics Planner)
11- منسق بيئي.
(Coordinator Environment III)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي من خلال الموقع .
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