أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيف المتوفرة هي :

1- مدير أصحاب المصلحة.

‏(Stakeholder Manager)

2- أخصائي مشاركة الموظفين ، الاتصالات.

‏(Employee Engagement Specialist, Communication)

3- مدير المشروع.

‏(Project Manager)

4- مدير التخطيط والجدولة.

‏(Manager, Planning & Scheduling (WAS))

5- أخصائي رئيسي ، شراكات الاستكشاف.

‏(Principal Specialist, Exploration Partnerships).

6- مدير إدارة المرافق.

‏(Manager, Facility Management)

7- مهندس مشروع أول.

‏(Senior Project Engineer)

8- أخصائي مكتب خدمات المشاريع.

‏(Senior Specialist, IPS II)

9- أخصائي ، الصحة والسلامة.

‏(Specialist, Health & Safety)

10- مخطط لوجستي رئيسي.

‏(Lead Logistics Planner)

11- منسق بيئي.

‏(Coordinator Environment III)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي من خلال الموقع .