ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من 700 مخالفة بيئية.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت أكثر من 700 مخالفة بيئية وما يزيد عن 3290 ملاحظة بيئية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات التي جرى ضبطها تمثلت في الرعي بدون تصريح، التخييم غير المصرح، دهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في الأماكن غير المخصص لها، وحيازة وتخزين الحطب والفحم المحلي، مبينةً أن فرق الرقابة البيئية قامت بجولات ميدانية لرصد المخالفات والملاحظات تجاوزت 4 آلاف جولة بمسافة مقطوعة بالمركبات تقدر بأكثر من 380 ألف كيلومتر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وأكدت الهيئة حرصها مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وتولي المملكة اهتماماً كبيراً في حماية البيئة والمحافظة عليها، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية التي تسهم بتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب، مشددةً على ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية، والتعامل الأمثل مع البيئة وجميع مكوناتها لضمان استدامتها والاستفادة من مواردها الطبيعية جيلاً بعد جيل.