أكد ثامر الحصان رئيس مهنة باعة الأغنام بسوق العزيزية، أن تطبيقات بيع الأغنام تفتقد المصداقية.

وأوضح الحصان، أن تلك التطبيقات تعرض الأغنام للبيع بأسعار أقل من الأسواق، ولكن المصداقية في السوق أكثر -على حد قوله-.

وقال الحصان:”مثلا أحد التطبيقات يعرض بيع خروف نعيمي أقل من السوق بنحو 300 أو 400 أو 500 ريال”، لافتا إلى أنهم رصدوا بعض حالات عدم المصداقية لدى التطبيقات.

كما نصح بشراء الأضحية من مصدر معروف حتى يستطيع مراجعة البائع حال ظهور أي عيوب خفية بعد الشراء.

ثامر الحصان (رئيس مهنة باعة الأغنام بسوق العزيزية): الميزان لم يطبق على الأضاحي حتى الآن، ولو تم سوف يُنهي الحديث عن التلاعب والغلاء #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rRWd2r1OCE — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 25, 2023

ثامر الحصان (رئيس مهنة باعة الأغنام بسوق العزيزية): هناك فارق في الأسعار بين التطبيقات والسوق، وأنصح المستهلك بالشراء من السوق لأن بعض التطبيقات تفتقد المصداقية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dfcWkJc72g — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 25, 2023