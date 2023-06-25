وصف الرئيس البولندي أندريه دودا، روسيا بـ “الوحش البري”، الذي يجب إطلاق النار عليه، وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدتها فيما يخص انقلاب قوات فاغنر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وقال الرئيس البولندي: “روسيا وحش بري يلتهم الإنسان لذا يتعين مطاردته وإطلاق النار عليه، لأنه معتاد على أكل لحوم البشر”.

ومن جانبه رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميدفيديف، قائلا: “لا جدوى من التفاوض مع الحثالة البولندي المدعو دودا”.

وأضاف: “بل أن طلقة الرصاص خسارة على مثل هذا اللقيط، في القرن الثامن عشر كانوا يأتون بمثل هذا المخلوق ببساطة إلى الساحة الحمراء ويعدمونه بتقطيع أوصاله، لكننا إنسانيون، لذا سننتقم بطريقة مختلفة”.

يذكر أن روسيا شهدت ليلة عصيبة، بعدما شن يفغيني بريغوجين، تمرداً بإرساله قافلة مدرعة باتجاه موسكو، ما أثار تساؤلات حول مدى قوة قبضة فلاديمير بوتين على السلطة.

اقرأ أيضا