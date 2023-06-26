كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

أخصائي تقارير الاستثمار والعمليات.

– مساعد مدير التقارير والعمليات.

– أخصائي رئيسي محفظة الاستثمار.

– أخصائي رئيسي المحافظ الاستثمارية/ حقوق الملكية.

– أخصائي أول محفظة الاستثمار.

وأشار إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ولمعرفة تفاصيل أكثر من خلال الموقع .