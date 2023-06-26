أثارت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور، جدلاً واسعًا بعد ظهورها الأخير بصورة اعتبرها الكثير جراءة غير معهودة .

وظهرت الغندور في أحدث إطلالة لها وخلفها مرايا أظهرت معالم جسدها، الأمر الذي تسبب في في حالة واسعة من الجدل بعد نشر الصورة.

وأكد مقربين من الفنانة بأنها كانت في مناسبة خاصة ولم تلاحظ وجود مرايا كبيرة خلفها لحظة التقاط الصورة المثيرة للجدل.

وكانت الغندور قد أثارت جدلاً واسعًا في وقتٍ سابق بعدما تحدثت عن المواصفات التي تريدها في فتى أحلامها، قائلة:” أنه يجب أن يحمل حسابه البنكي 6 أصفار، ويفضل أن يملك حسابات متفرقة. ”