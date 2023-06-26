خطت حاج من جنوب إفريقيا الأنظار في مكة المكرمة بزيه المصنوع من جلد النمور، حيث لقبه الحجاج بصائد النمور.

وقال الحاج داود أنه من بين ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، معرباً عن سعادته وفرحته بأدائه للحج، كما وجه الشكر لله عز وجل ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وأضاف الحاج داود أن ردائه خاص بقبيلة زولو في جنوب إفريقيا ، وهو يمثل النمور وهناك أناس يصطادون هذه الحيوانات ويصنعون من جلدها الأزياء.