أكد المركز الوطني للحياة الفطرية عدم وجود قرود البابون في المشاعر المقدسة وجبل النور.

وأضاف سعود بن عون، أحد منسوبي المركز الوطني للحياة الفطرية، إن المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أنهم جهزوا 10 فرق ميدانية للمتابعة، وذلك على مدار الساعة.