علق الدكتور محمد الصبان المستشار النفطي الدولي على أحداث روسيا التي شهدتها قبل أيام ومحاولة انقلاب قوات فاغنر على الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الصبان: “أحداث روسيا حدثت يوم السبت وانتهت في نفس اليوم، يوم عطلة الأسواق، واذا لم تتاثر اليوم الاثنين اسعار النفط، لكن لو استمرت الى اليوم ومابعده، لرأينا ارتفاعات كبيرة في الاسعار، ليس فقط النفط ولكن المواد الغذائية، لاحتمالات انقطاع الامدادات الروسية من الاثنتين”.

وأضاف: “نتيجة لأي حرب أهلية تطال موانئ التصدير وحقول الإنتاج، الغرب متشتت الفكر، وتائه، في ظل الهزائم التي يتلقاها الناتو من روسيا على ارض اوكرانيا، بالرغم من استنزافه للسلاح والمعدات والأفراد في المعركة”.

وتابع: “ويعترف الغرب بعلمه بما كانت ستفعله مجموعة ” فاغنر”،قبل قيامها بذلك”، مضيفا: “كنا على وشك أزمة عالمية غير مسبوقة”.