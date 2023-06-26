ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلقي خطابًا قصيرًا، وذلك بعد أيام من محاولة انقلاب قوات فاغنر عليه.

ولم يتطرق الرئيس الروسي إلى تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وذلك في مقطع نشره الكرملين على موقعه الرسمي دون أن يذكر تاريخ أو وقت تصويره.

وقال بوتين: “أصدقائي الأعزاء، أهنئكم على انطلاق منتدى الشباب الصناعي الدولي لمهندسي المستقبل الذي نجح بالجمع بين المهندسين الشباب والعلماء، والتقنيين والطلاب وطلاب الدراسات العليا بالإضافة لممثلي المؤسسات الحكومية مع معظم المناطق الروسية ومجموعة من دول العالم ولا يوجد افضل من “تولا” -مدينة جنوب موسوكو- لاستضافة هذا المنتدى التي طالما اشتهرت بفنانيها وعمالها فتطور الصناعة الروسية يعتمد بشكل كبير على جودة الأيدي العاملة في البلاد”.

يذكر أنه يوم السبت الماضي، أنهى زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، تمرده المسلح القصير، بعد اتفاق بوساطة من بيلاروسيا، وسحب قواته المتجهة إلى موسكو، بعدما زعم سيطرته على منطقتي روستوف وفورونيج جنوبي روسيا.