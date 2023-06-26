خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأثنين، مؤكدا أن أي ابتزاز أو محاولات لترتيب اضطرابات داخلية في روسيا الاتحادية محكوم عليها بالفشل.

وفي أعقاب محاولة انقلاب قوات فاغنر، قال بوتين: “أعداء البلاد أرادوا أن تغرق روسيا في الدماء لكنهم أخطأوا في حساباتهم”.

وأضاف: “منظمو التمرد أرادوا أن يقتل الجنود الروس بعضهم البعض، غالبية مقاتلي فاجنر وطنيون، كما أن لدى قوات فاجنر فرصة إما التوقيع مع وزارة الدفاع، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، أقدر جهود وساطة الرئيس البيلاروسي في حل أزمة التمرد”.

وتابع: “أشكر كل العسكريين وقادة فاجنر على خدمتهم لروسيا وعدم اندلاع حرب أهلية، لقد سعينا لتفادي نزيف الدماء خلال التمرد المسلح، خاصة أن منظمو التمرد المسلح في روسيا خانوا وطنهم، وقد حافظت الأجهزة الأمنية على القسم للحفاظ على روسيا من الانهيار”.