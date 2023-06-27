توقع عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، وصول بعض العوالق الترابية والأتربة المثارة غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى ارتفاع درجة الحرارة على المشاعر المقدسة.

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة روتانا: “المتوقع غدا وصول بعض العوالق الترابية والأتربة المثارة ورياح بسرعة 48كم في الساعة”.

وأضاف العقيل أن درجات الحرارة ستكون حارة وقد تصل إلى 46 درجة مئوية، لذلك حذرت وزارة الصحة من الإجهاد الحراري».