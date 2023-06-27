أوضح الدكتور سلطان آل فارح عضو مجلس الشورى، أبرز الأخطاء التي يمارسها الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للجامعات دون الانتباه لها.

وقال “آل فارح” إن من أبرز الأخطاء الاستعانة بمكاتب خاصة بالمحافظات والهجر لتعبئة نماذج القبول بالجامعات بأنفسهم وأحيانا يختار الشخص التخصصات بشكل عشوائي دون الرجوع للطالب أو ولي أمره.

وأضاف أن من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الطلاب المتقدمين للقبول للجامعات التمسك بالدراسة في الفصل الأول رغم أن الجامعات تتيح فصل ثاني وثالث، مبينة أن اختيار تخصص قريب من التخصص الأساسي خطوة أولى مع المعدل المرتفع للتحويل للتخصص المرغوب فيما بعد.