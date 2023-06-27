كشفت ناسا عن انطلاق صخرة فضائية ضخمة أكبر من عشر حافلات مكدسة نحو الأرض، مبينة إن الكويكب ، المسمى علميًا 2013 WV44 ، سوف يطير في حوالي الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

يصل قطر الصخرة إلى 524 قدمًا أي 160مترًا، وهو أكبر من كل من عين لندن 394 قدمًا، ويج بن 310قدمًا، وسيسافر الكويكب العملاق بسرعة 11.8 كم في الثانية أو أكثر من 26000 ميل في الساعة، ما يقرب من 34 ضعف سرعة الصوت، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قالت ناسا: “الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات دفعتها جاذبية الكواكب القريبة إلى مدارات تسمح لها بدخول جوار ال

أرض”.