نشب حريق ضخم بأحد الأبراج السكنية في مدينة عجمان الإماراتية، وحتى هذه اللحظات لم يتم الكشف عن سبب الحريق أو ضحاياه.
ووثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لوقوع الحريق، الذي ألتهم جميع أدوار المبنى وتسبب في خسائر باهظة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحريق
نشب حريق ضخم بأحد الأبراج السكنية في مدينة عجمان الإماراتية، وحتى هذه اللحظات لم يتم الكشف عن سبب الحريق أو ضحاياه.
ووثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لوقوع الحريق، الذي ألتهم جميع أدوار المبنى وتسبب في خسائر باهظة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحريق
الله يكفينا شر النار
مشكلة الابراج الحرائق مثل كذا الله يحمينا منها