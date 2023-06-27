نشب حريق ضخم بأحد الأبراج السكنية في مدينة عجمان الإماراتية، وحتى هذه اللحظات لم يتم الكشف عن سبب الحريق أو ضحاياه.

ووثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لوقوع الحريق، الذي ألتهم جميع أدوار المبنى وتسبب في خسائر باهظة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحريق