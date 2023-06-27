بدأت عربات قطار الرياض إجراء رحلة تجريبية على مساري الأصفر والبنفسجي، حيث يلاحظ كثافة العربات التي تعمل على مختلف المسارات وذلك استعداداً لتشغيلها ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض
وأظهر مقطع فيديو القطار أثناء تحركه بسرعته المعتادة على مساري الأصفر والبنفسجي.
جانب من تجارب عربات #قطار_الرياض على مساري الأصفر والبنفسجي حيث يلاحظ كثافة العربات التي تعمل على مختلف المسارات وذلك استعداداً لتشغيلها ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة #الرياض pic.twitter.com/kmO31KHdrz
— عداد مشاريع الرياض (@AddadRuh) June 26, 2023
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