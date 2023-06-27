بدأت عربات قطار الرياض إجراء رحلة تجريبية على مساري الأصفر والبنفسجي، حيث يلاحظ كثافة العربات التي تعمل على مختلف المسارات وذلك استعداداً لتشغيلها ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة ‎الرياض

وأظهر مقطع فيديو القطار أثناء تحركه بسرعته المعتادة على مساري الأصفر والبنفسجي.