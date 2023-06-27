يدرس باحثون وأخصائيو الحميات، ما إذا كان تناول المزيد من الطعام يمكن أن يساعد في معاودة فقدان الوزن، الذي نتج عن تناول كميات أقل.

كشفت دراسات دكتور إيان سميث من جامعة هارفارد وكذلك من مجموعة متزايدة من الأبحاث حول “الحمية العكسية”، وهي عبارة عن طريقة جديدة لتناول الطعام تقضي بتناول القليل من الطعام في يوم واحد والكثير في اليوم التالي، بهدف خداع عملية التمثيل الغذائي وجعلها تقوم بحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع كل يوم.

وأثار نهج الحمية العكسية حماس الأطباء بفضل نتائج الأبحاث، التي أظهرت أن اتباع نظام غذائي عكسي يمكن أن يساعد في تسريع حرق الدهون، وهو ما يجعل الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن سعداء.