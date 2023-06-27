في مشهد إنساني رائع تقشعر له الأبدان، قام حاج معاق بمساعدة معاقًا أخر في الصعود إلى جبل الرحمة في مشعر عرفات .

وظهر الحاج وهو يقوم بدفع عجلة المعاق الآخر بشدة ليصعد به إلى جبل الرحمة في عرفان، وعلى الرغم من أن قدمه مبتورة، إلا أنه سعى لمساعدة آخر دون تردد .

وقال الحاج الذي لديه بتر في القدمين، أن أبو مشعل الذي ساعده مبتوره إحدى قدميه ولكن ساعده في الصعود إلى عرفات، داعيًا للوطن وللشعب السعودي بأن يديم أمنه وعزه .

والجدير بالذكر أن الوقوف بعرفة يعد من أعظم مناسك الحج على الإطلاق، ويبتدأ من بعد صلاة ظهر اليوم التاسع من ذى الحجة وحتى فجر يوم النحر، حيث أن عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنَة.