ضربت صاعقة برق طائرة امبراير E175 التابعة لشركة أمريكان إيجل الأمريكية بعد هبوطها بلحظات خلال عاصفة ضربت ولاية أركنساس.

وأكد قائد الطائرة، جايسون وليام هام، أن الواقعة كانت أشبه بوميض من الكهرباء يضرب الطائرة، لافتًا أنه بعد مرورها توجهت الطائرة إلى البوابة ونزل الركاب قبل أن يأتي الفنيون لتقييم الأضرار التي حدثت.

وكشفت بعض اللقطات عن اللحظات المثيرة التي ضربت فيها الصاعقة الطائرة Embraer E175.

والجدير بالذكر أن الطائرة امبراير E175 ليست أول من يضربها البرق حيث ظهر مقطع فيديو صادم سابقا لحظة اصطدام طائرة تقل 140 راكبا أثناء استعدادها للهبوط.