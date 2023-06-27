مشهد يعكس الوفاء والمودة والرحمة بين الزوجين، حيث حرصت سيدة علي رعاية زوجها بفيض من الحب بعد بتر أطرافه الأربعة منذ 6 سنوات وتساعده على أداء الحج

وقال نضال أحمد حاج سوري :” بعد إصابتي التي أدت لبتر أطرافي الأربعة أصبحت زوجتي هي من تساعدني في كل أعمالي اليومية والشخصية”

وأضاف ” أشعر بسعادة بالغة بوجودي لأداء الحج، وكذلك لوجود رفيقتي وزوجتي معي فهي من أكثر الأشياء التي تسعدني”

فيما أعربت زوجة نضال عن سعادتها بوجودها في مكة لأداء الحج رفقة زوجها، قائلة” زوجي عالمي كله ” داعية الله أن يحفظه لها وينعم عليه بالصحة